Москва, 10 июня, 2018, 21:12 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в соцсети Facebook подвела «итоги» саммита «Большой семерки» (G7), который проходил 8 — 9 июня в Канаде.

Пауль де Вос. Кошачий бой в кладовке. 1596

«Призвав РФ прекратить «дестабилизирующее поведение», члены «Большой семерки» тут же сцепились в адской драке, обвиняя друг друга во лжи и обзывая последними словами», — написала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня в Квебеке завершился саммит G7. Главным вопросом мероприятия являлась агрессивная торговая политика администрации президента США Дональда Трампа против союзников.

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