Циндао, Китай, 10 июня, 2018, 21:08 — ИА Регнум. На полях саммита ШОС в Циндао прошла встреча Председатель КНР Си Цзиньпина с президентом Афганистана Ашрафом Гани, который участвовал в работе саммита как лидер страны-наблюдателя, сообщает 10 июня Синьхуа.

Russian.news.cn Ашраф Гани и Си Цзиньпин

В центр обсуждения был поставлен вопрос китайской помощи в социально-экономическом развитии Афганистана, а также поддержка участия этой страны в инициативе «Одного пояса, одного пути». Китайской стороной была особо подчеркнута необходимость борьбы с терроризмом, а также поддержка усилий афганского правительства в обеспечении внутренней безопасности. Большое внимание было уделено развитию двусторонних гуманитарных обменов как важного условия укрепления дружбы и взаимопонимания между китайским и афганским народами.