Циндао, Китай, 10 июня, 2018, 21:01 — ИА Регнум. В китайском портовом мегаполисе Циндао (провинция Шаньдун) прошло 18-е заседание Совета глав государств-участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает 10 июня Синьхуа. Сообщается, что заседание вел и выступил с основным докладом Председатель КНР Си Цзиньпин, который высоко оценил достижения и статус ШОС в международном сообществе, а также поблагодарил всех присутствующих за помощь Китаю в год его председательства в ШОС. Официальное название доклада — «Развитие «Шанхайского духа» во имя формирования сообщества единой судьбы».

Kremlin.ru На саммите ШОС в Циндао

Напомним, что ШОС существует с 2001 года, когда она была провозглашена на первом саммите, созванном в Шанхае по инициативе тогдашнего главы КНР Цзян Цзэминя, получившего в этом начинании поддержку российского президента Владимира Путина. В 2002 году, на втором саммите в Санкт-Петербурге, была принята Хартия ШОС и Декларация глав государств-членов, которая положила начало соответствующей ежегодной традиции.

По мнению Си Цзиньпина, особо приветствовавшего на саммите глав Индии Нарендру Моди и Пакистана Мамнуна Хусейна, впервые участвующих в саммите в статусе полноправных членов организации, в основе практики ШОС находится конструктивное партнерство без присоединения к блокам и без конфронтации, которое не направлено против третьих стран. «Сегодня ШОС представляет собой универсальную организацию регионального сотрудничества с наибольшим географическим охватом и количеством населения, — подчеркнул китайский лидер. — Со своим возрастающим авторитетом она стала значимой силой для обеспечения мира и развития во всем мире и защиты международной безопасности и справедливости».

Следуя китайской политической традиции, Си Цзиньпин выдвинул пять конкретных задач, с решением которых он связывает динамичное и поступательное развитие ШОС. Это: взаимное доверие с учетом национальных интересов; укрепление оборонной и информационной безопасности, координации правоохранительной деятельности и взаимодействия в восстановлении Афганистана; создание мощных драйверов роста, сопрягая стратегии развития со строительством «Пояса и пути»; развитие гуманитарного сотрудничества; расширение сети всесторонних партнерств.

При этом Китай, заявил его лидер, берет на себя ряд обязательств, в том числе по подготовке 2 тыс. правоохранителей, запуску в рамках Межбанковского объединения ШОС кредитной программы на 30 млрд юаней, а также по выделению грантов и оказанию метеорологических услуг.

На заседании Совета глав государств выступили лидеры всех членов организации, главы стран-наблюдателей и приглашенных участников, а также глава исполкома Региональной антитеррористической структуры ШОС, заместитель генерального секретаря ООН и другие официальные лица.

Итогом заседания стала Циндаоская декларация. Приняты и обнародованы пресс-коммюнике заседания, а также совместные заявления и обращения глав государств по упрощению процедур торговли, к молодежи и о совместном противодействии угрозам эпидемий.

По итогам саммита прошли пресс-конференции и брифинги его участников.