Берлин, 10 июня, 2018, 20:39 — ИА Регнум. Странам Европейского союза следует сплотиться и активнее защищать свои интересы из-за политики президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил глава МИД Германии Хайко Маас на своей странице в Twitter.

Цитата из к/ф «Д'Артаньян и три мушкетера». реж Георгий Юнгвальд-Хилькевич. 1979. СССР Один за всех! И все за одного!

«Один твит может очень быстро разрушить высокую степень доверия, — написал Маас. — Тем более, что Европа держится вместе и представляет свои интересы более агрессивно. Объединенная Европа — ответ на «Америка прежде всего».

Ранее президент США Дональд Трамп в своем Twitter заявил, что США не поддерживают итоговое коммюнике саммита «большой семерки» из-за «лживых заявлений» премьер-министра Канады.

Читайте также: Трамп: США не поддерживают итоговое коммюнике G7

А также: Трамп повторил призыв вернуть Россию в G8