Орел, 10 июня, 2018, 20:15 — ИА Регнум. По факту столкновения поезда и пассажирского автобуса на железнодорожном переезде в Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 264 УК РФ и ч. 3 ст. 238 УК РФ. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.

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«На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления», — говорится в сообщении.

По данным следствия, столкновение грузового поезда и пассажирского автобуса произошло на регулируемом железнодорожном переезде между деревнями Гать и Лаврово в Орловском районе 10 июня 2018 года. В результате инцидента погибли 4 человека, еще 12 получили различные травмы.

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