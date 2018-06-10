Киев, 10 июня, 2018, 19:58 — ИА Регнум. Украина в ближайшие годы вряд ли «вернет» Донбасс и Крым из-за пророссийски настроенного населения. Об этом, как передает издание «Обозреватель», сообщил бывший руководитель главного следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк.

ИА Красная Весна Жительница Донецка с плакатом «Донбасс не станет на колени!»

«В ближайшее время мы не видим возможности освобождения наших территорий, — отметил генерал-майор. — Ближайшее время — это пять, десять, пятнадцать лет».

По его словам, 80% жителей Донбасса, которые почти все получили российские паспорта, не хотят «возвращаться» на Украину.

Бывший руководитель главного следственного управления СБУ также добавил, что, если говорить о жителях Крыма, то они сохранили украинские паспорта лишь для того, чтобы иметь возможность использовать преимущества безвизового режима.

«Надо говорить правду, а не смешить людей, — добавил он. — (…) Мы же знаем реальную ситуацию».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав РФ после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Народное голосование стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г.

В апреле 2014 года ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. Вооруженные сил Украины по приказу Киева приступили к проведению военной операции на Донбассе, которая не завершилась до сих пор.