Анкара, 10 июня, 2018, 19:59 — ИА Регнум. Турецкое агентство по сотрудничеству и координации предоставило гуманитарную помощь семьям в Палестине, сообщает 10 июня Anadolu.

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В общей сложности было предоставлено более 15 тыс. пакетов с едой для нуждающихся, которые проживают в разных районах сектора Газа.

Напомним, Анкара активно поддерживает Палестину в ее борьбе против Израиля, что выражается в гуманитарных акциях, а также в информационной поддержке.