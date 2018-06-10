Париж, 10 июня, 2018, 19:47 — ИА Регнум. Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал свою 11-ю победу на Открытом чемпионате Франции Roland Garros.

(сс) Cynthiamcastro Игра окончена

В финале Надаль обыграл австрийца Доминика Тима. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 42 минуты, завершилась со счётом 6:4, 6:3, 6:2.

Напомним, ранее Надаль побеждал на кортах Открытого чемпионата Франции с 2005 по 2008 год, с 2010 по 2014 год, а также в 2017 году.

Roland Garros-2018. Мужчины. Финал.

Рафаэль Надаль (Испания) — Доминик Тим (Австрия) — 6:4, 6:3, 6:2.

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