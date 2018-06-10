Москва, 10 июня, 2018, 19:33 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на следующей неделе. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

kremlin.ru Владимир Путин и Никол Пашинян на встрече в Сочи 14 мая

«Да, — сказал представитель Кремля. — Ждем на футбол (ЧМ-2018 в РФ — прим. ИА REGNUM )».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Российская Федерация будет принимать чемпионат мира с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах страны.

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