Новосибирск, 9 июня, 2018, 20:01 — ИА Регнум. Новосибирская область обладает достаточным потенциалом для того, чтобы войти в пятёрку регионов с лучшим инвестиционным климатом. Об этом заявил временно исполняющий обязанности Новосибирской области Андрей Травников на заседании совета по инвестициям при губернаторе региона 9 июня.

Правительство Новосибирской области Андрей Травников выступил с ежегодным посланием

Во время выступления с ежегодным посланием на тему «Инвестиционный климат и инвестиционная политика Новосибирской области», глава области представил результаты анализа итогов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата за 2018 год и обозначил основные векторы развития региона как на ближайшее время, так и на период до 2030 года. Андрей Травников отметил важные направления, работу по котором необходимо усилить для улучшения инвестклимата.

По его мнению, необходимо снизить среднее время получения разрешений на строительство. Хорошо, что оно составляет 105 дней, но, по по словам Травникова, практики лучших регионов доказывают — это можно делать и быстрее.

Повысить нужно и эффективность процедур по подключению электроэнергии — задача для министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона и для региональных ресурсоснабжающих организаций. Это направление должно стать ключевой точкой роста.

По данным новосибирских властей, в последнее время большой интерес у бизнеса вызывает формат промышленного технопарка — предоставление производственных площадок в готовых помещениях. Глава области поручил министерству промышленности, торговли и развития предпринимательства и министерству экономического развития разработать меры усиления данного направления.

Врио губернатора Новосибирской области напомнил, что важной задачей, поставленной президентом России, остаётся внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности. По итогам 2017 года в области удалось внедрить целевые модели в среднем на 90%, а шесть из 12 — полностью. В 2018 году работа по многим показателям началась сначала.

В своём инвестиционном послании Андрей Травников также обозначил задачи, которые должны лечь в основу Стратегии социально-экономического развития «Сибирское лидерство».

«Первое. Наша задача в среднесрочной перспективе войти в пятерку лучших регионов страны. Еще раз повторю: результаты этого года очень приятные. Войти в двадцатку лидеров — достойно. Но 19-ое место — далеко ещё не первое», — обратил внимание членов совета по инвестициям Травников.

Во-вторых, при разработке механизмов реализации новой стратегии важно учитывать проектное управление и запустить конкретные инвестиционные проекты, которые будут реализовываться с помощью этого современного института управления. И в-третьих, подготовить качественный план развития Новосибирского научного центра как комплексного проекта территориального развития.

Среди ключевых задач: расширение масштаба применения программы реиндустриализации за счёт новых флагманских проектов, запуск Инвестиционного фонда Новосибирской области, развитие ТОСЭР.

«Я уверен, что заложенный инвестиционный вектор в новой стратегии социально-экономического развития позволит превратить нашу Новосибирскую область в один из самых привлекательных регионов страны для жизни и для развития человека, для развития бизнеса, для развития нашей экономики», — сказал Андрей Травников.

Отметим, что в 2017 году инвестиции в основной капитал по Новосибирской области составили 175 млрд рублей, это 107,3% в действующих ценах и 100,2% в сопоставимых ценах к уровню 2016 года. Зафиксирована положительная динамика — впервые за последние годы. На Совете по инвестициям за последний год наряду с вопросами улучшения инвестиционного климата, было рассмотрено шесть новых инвестиционных проектов на сумму 17 млрд рублей. На четырёх заседаниях комиссии по господдержке было рассмотрено 29 инвестиционных проектов с совокупным объемом инвестиций более 30 млрд рублей.

В 2017 году государственную поддержку получил 31 инвестор, объём налогов по этим проектам составил около 1,5 млрд рублей, что почти в три раза превышает объём предоставленной господдержки.

Как уже сообщало ИА REGNUM, новосибирские власти собирают от жителей региона предложения для внесения в стратегию социально-экономического развития региона «Сибирское лидерство». Её цель — вернуть Новосибирской области лидирующие позиции в стране и стать базовым регионом в реализации президентских инициатив, сформировать механизмы устойчивого развития ключевых отраслей, проработать решения проблемных зон региона и обеспечить улучшение качества жизни.

Новосибирские власти и Сибирское отделение Российской академии наук также разрабатывают план развития проекта «Академгородок 2.0» как территории с высокой концентрацией исследований и разработок. Документ должен быть представлен до 30 сентября 2018 года.