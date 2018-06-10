Нью-Дели, 10 июня, 2018, 19:23 — ИА Регнум. 10 июня на стадионе «Мумбаи Футбол-Арена» между национальными сборными Индии и Кении был разыгран товарищеский матч, завершившийся уверенной победой хозяев со счётом 2:0

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Первый гол в дебюте матча забил скоростной форвард «Бангалора» Сунил Четри — 1:0. Через 21 минуту бомбардир оформил дубль — 2:0.

Статистика матча (Индия/Кения)

Удары 7/13

Удары в створ 6/7

Фолы 13/11

Составы на матч:

Индия: Сандху, Босе, Джиган, Коталь, Эдатодика, Тапа, Халдер, Четри, Лалпекхлуа, Сингх, Нарзари.

Кения: Атудо, Отиено, Мохаммед, Мугуна, Одиамбо, Матаси, Кибваге, Омото, Мутамба, Огинга, Очиенг.

Главный арбитр матча: Робеш.

Голы: Четри 8 — 1:0, Четри 29 — 2:0.