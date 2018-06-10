Вашингтон, 10 июня, 2018, 18:56 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, назвавший торговые пошлины США «оскорбительными», «нанес удар в спину» Вашингтона. Об этом заявил главный экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу в интервью телеканалу CNN.

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«Он (Джастин Трюдо) нанес нам удар в спину», — сказал Кадлоу, комментируя выступление премьер-министра Канады на саммите «Большой семерки» (G7).

Советник президента США также добавил, что Трюдо, своими высказываниями, оказал плохую услугу всем странам, входящим в G7.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Белого дома Дональд Трамп написал на странице в соцсети Twitter, что США не будут подписывать итоговое коммюнике саммита G7. Такое решение президент США принял основываясь «на ложных заявлениях Джастина».

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