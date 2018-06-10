Вена, 10 июня, 2018, 18:54 — ИА Регнум. 10 июня на стадионе «Эрнст Хаппель» между национальными сборными Австрии и Бразилии был разыгран товарищеский матч, завершившийся крупной победой коллектива из Южной Америки со счётом 3:0.

(сс) stux Футбол. Бразилия

Первый гол в третей трети первого тайма скоростной форвард «Манчестер Сити» Габриэл Жезус открыл счёт — 0:1. На 63-й минуте вингер «ПСЖ» Неймар Жуниор удвоил преимущество — 0:2. В роли ассистента выступил Виллиан. Через 6 минут Фелипе Коутиньо довел дело до разгрома — 0:3.

Статистика матча (Австрия/Бразилия)

Удары 6/15

Удары в створ 2/10

Владение 36%/64%

Фолы 13/8

Составы на матч:

Австрия: Линднер, Драгович, Хинтереггер, Алаба, Предль, Ляйнер, Баумгартлингер, Шопф, Гриллич, Шлагер, Арнаутович.

Бразилия: Беккер, Миранда, Силва, Марсело, Данило, Каземиро, Коутиньо, Паулиньо, Виллиан, Жезус, Неймар.

Главный арбитр матча: Виктор Кашшаи.

Предупреждения: Шопф — 38, Предль — 54, Неймар — 63.

Голы: Жезус 36 — 0:1, Неймар 63 — 0:2, Коутиньо 69 — 0:3