Пермь, 10 июня, 2018, 16:53 — ИА Регнум. 13 июня в Центральном выставочном зале города Перми откроется выставка работ известного художника Елены Ткаченко «Песнь Песней», сообщает 10 июня корреспондент ИА REGNUM.

Рембрандт Ван Рейн. Еврейская невеста. 1665

В экспозиции будут представлены работы, созданные из тысяч драгоценных нитей. Все они родились на свет под впечатлением творчества Рембрандта Ван Рейна, в частности его шедевра «Еврейская невеста».

«Безумная идея — петь о любви в XXI веке. Песни о ней все уже спеты, стихи сложены. Любовь не исчезла, она осталось главной темой человеческих страстей, радостей и страданий, но никто о ней уже не поет — так, как пели о ней раньше, в глубокой и первозданной древности. Тогда, в жестокие времена царя Соломона, существование необъяснимого, нежного и непреодолимого никакими силами притяжения двух людей друг к другу удивляло и восхищало человека, и заставляло слагать песни, почти равные по силе и красоте самому таинственному чувству», — подчеркивают организаторы мероприятия.

Вероятно, это подозревал и великий Рембрандт, обращаясь в своих работах к ветхозаветным сюжетам, повествующим о любви.

«Каждый, кто хоть раз всматривался в лица его Давида и Урии, или пытался понять природу золотого свечения фигуры Эсфири, или любовался тихим сплетением рук еврейской невесты, не мог не почувствовать, что это — о любви», — убеждены авторы проекта.

Таким образом, творчество автора имеет сразу несколько измерений, культурных пластов: погружаясь в ветхозаветные времена, мы проникаемся любовной лирикой суровых библейский будней, затем переосмысливаем ее вместе с глубоким гуманистическим гением Рембрандта, чтобы потом вернуться в XXI век и «соединить дней связующую нить». В этом и состоит, пожалуй, высокий смысл искусства.

Елена Ткаченко — известный петербургский художник, работающий с текстилем. Тончайшее чувство колорита и высокий профессионализм позволяют ей не только работать в традиционных техниках, но и изобретать совершенно новые методы работы с нитью. Выставка откроется 13 июня в Центральном выставочном зале города Перми и продлится до 28 июля.