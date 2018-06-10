Калуга, 10 июня, 2018, 16:23 — ИА Регнум. Порядка 1,7 млн новых банкнот номиналом 2000 и 200 рублей поступили в денежный оборот Калужской области с момента их выпуска. К началу июня доля новых банкнот по сумме в наличном денежном обороте региона достигла 6,6%. Об этом 10 июня сообщил корреспонденту ИА REGNUM и.о. управляющего Отделением Калуга ГУ Банка России по ЦФО Владимир Репета.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли, деньги, рубль

По его словам, в целом современный банкнотный ряд представлен 9 номиналами: 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 и 5000 рублей. Больше всего в обороте тысячных купюр (30%), пятитысячных (24%) и купюр номиналом 100 рублей (20%).

«Если сразу после выпуска в обращение новые банкноты вызывали у населения некоторое опасение, то сегодня они становятся привычным средством платежа, — отметил и.о. управляющего Отделением Калуга ГУ Банка России по ЦФО Владимир Репета. — А эксперты «Школы денег» нашего Отделения помогает калужанам больше узнать о признаках подлинности купюр и не оказаться жертвой фальшивомонетчиков».

Напомним, мастер-классы от профессионалов работы с наличными деньгами в Калуге проходят еженедельно в здании Отделения Банка России.

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