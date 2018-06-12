Москва, 12 июня, 2018, 09:00 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил граждан страны с Днем России.

Цитата из х/ф «Александр Невский». Реж. Сергей Эйзенштейн. 1938. СССР «На том стоит и стоять будет русская земля»

«На протяжении многих веков наши предки укрепляли мощь и славу российского государства. Мы гордимся многовековой историей нашей страны, богатой на великие победы и открытия», — говорится в поздравлении.

Спикер Госдумы отметил, что «объединяющие нас традиции и стремления к новым достижениям — это надежный фундамент прорывного развития России».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сегодня, 12 июня, отмечается День России. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России и ее законов.

По всей стране в этот день пройдут общегородские гуляния и торжественные мероприятия.