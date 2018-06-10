Циндао, Китай, 10 июня, 2018, 14:46 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил членам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) создать собственную IT-экосистему. Об этом сегодня, 10 июня, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

President.gov.by Выступление Александра Лукашенко на саммите ШОС

«Предлагаю всем нам совместно подумать над созданием общей электронной платформы, скажем, «IT-экосистемы ШОС», которая объединит в себе возможности электронных СМИ, социальных сетей, электронной торговли и многого другого», — заявил Лукашенко на саммите ШОС в китайском городе Циндао.

Такая система, по мнению Лукашенко, поможет усилить кооперацию и поспособствует повышению конкурентоспособности национальных экономик стран — участниц ШОС в условиях глобального мира.

Кроме того, собственная IT-экосистема поможет странам ШОС обеспечить информационную безопасность.