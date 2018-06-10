Подольск, Московская область, 10 июня, 2018, 14:09 — ИА Регнум. В Московской области при реконструкции Варшавского шоссе в ходе подготовки к съёмкам народного кинопроекта «Ильинский рубеж» обнаружили останки красноармейца и солдата вермахта. Об этом 10 июня корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Городского округа Подольск.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна За Родину!

По словам поисковиков, боец-красноармеец был обнаружен в полном вооружении с винтовкой Мосина («трёхлинейкой»). Место находки — бывшая позиция противотанковой 45-мм пушки Шаповалова из 4-й батареи лейтенанта Алёшкина (Подольское артиллерийское училище).

Поисковики из отряда «Беспокойные сердца» утверждают, что в данном месте 16 октября 1941 года состоялся ожесточённый бой с вражеской танковой колонной. Отряд ведёт поисковую работу с целью увековечения памяти воинов РККА, погибших при защите Отечества на территории Калужской и Смоленской областей.

Среди поисковиков учителя, выпускники и воспитанники Панской общеобразовательной школы-интерната, а также учащиеся средней школы №1 калужского города Малоярославца.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инициатором проекта стал режиссёр и продюсер Игорь Угольников. К съёмкам «Ильинского рубежа» планируется приступить 1 августа 2018 года. Картина посвящена подвигу подольских курсантов, которые в октябре 1941 года защищали от немецко-фашистских захватчиков подступы к Москве. Съёмки будущего фильма будут проходить в Малоярославецком и Медынском районах Калужской области.

Напомним, 3,5 тыс. подольских курсантов у калужского села Ильинское не пропустили к столице гитлеровские армады. 17−18-летние мальчишки, которые не успели даже окончить трёхмесячные офицерские курсы, встали на пути хорошо вооруженной вражеской армии.

Немцы прозвали курсантов «красными юнкерами». Только в первый день боёв враг штурмовал позиции курсантов 11 раз. За две недели жесточайших боёв было уничтожено около 5 тыс. немецких солдат и офицеров, подбили более сотни танков.