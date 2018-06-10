Красноуральск, Свердловская область, 10 июня, 2018, 13:48 — ИА Регнум. В детском лагере «Сосновый бор» перелом руки лечили зелёнкой. Об этом журналистам заявили родители отдыхавших там детей.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Прощай лагерь!

Как пишет Рен ТВ, инцидент произошёл 6 июня. Мальчик упали получил травму. Его отвели в медпункт, смазали ссадины зелёнкой. Затем всю ночь ребёнок звонил своей матери и жаловался на боль в руке.

В самом лагере инцидент пока не прокомментировали. И, видимо, не до того. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 июня здесь отравились 64 человека, среди которых две вожатых и 62 ребёнка. Теперь лагерь закрыт, а отравившиеся проходят лечение. Тех кто избежал участи заболеть, развезли по домам.

Следователи полагают, что дети могли отравиться запеканкой или котлетой «Здоровье». Впрочем, проверка пока идёт. Её результаты огласят в ближайшее время.

По факту ЧП возбуждено и расследуется уголовное дело. Свои оргвыводы намерены сделать и областные чиновники. 9 июня в лагере работала областная межведомственная комиссия, в том числе и представители региональных минобразования и минздрава. Организаторам лагеря пообещали «кадровые решения».

Добавим, ЧП в этом оздоровительном лагере вызвало на Урале широкий резонанс. Ситуацию активно обсуждают на форумах и в соцсетях.

«Это же надо было умудриться так оздоровить за несколько дней», — иронизируют граждане.