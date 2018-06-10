Токио, 10 июня, 2018, 13:39 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Японии заявило властям Российской Федерации протест из-за начала работ по прокладке оптоволоконной линии на Курильские острова. Об этом сегодня, 10 июня, пишет японская газета Sankei.

Василий Верещагин. Курильские острова. 1872

В протесте японского внешнеполитического ведомства сказано, что осуществление такого «крупномасштабного инфраструктурного проекта» не соответствует позиции Токио по вопросу Курильских островов.

Напомним, в начале текущей недели российские власти уведомили японское управление безопасности на море о том, что 10 июня начнутся работы по соединению Сахалина с южной части Курильской гряды линией волоконно-оптической связи.

В свою очередь, японское управление безопасности на море предупредило о начавшихся работах японских моряков в регионе.

Прокладка кабеля должна быть завершена к началу 2019 года.