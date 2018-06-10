Орел, 10 июня, 2018, 12:57 — ИА Регнум. На железнодорожном переезде в орловской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. Об этом сегодня, 10 июня, сообщают местные СМИ.

(сс) GoranH В память о погибших

Пассажирский автобус перевозил артистов самодеятельности в Орловской области. По какой-то причине автобус выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора на перегоне Лужки-Паньково. Автобус врезался в грузовой железнодорожный состав.

По предварительным данным в результате ДТП погибли четыре человека. Ещё 12 человек получили ранения. Они были госпитализированы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц») и 238 УК России («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).