Сингапур, 10 июня, 2018, 12:11 — ИА Регнум. Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын прибыл в Сингапур на переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сегодня, 10 июня, сообщил глава министерства иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Twitter главы МИД Сингапура @VivianBala Рукопожатие

«Приветствовал председателя Ким Чен Ына, который только что прибыл в Сингапур», — написал глава МИД Сингапура и прикрепил к своей записи фотографию рукопожатия с Ким Чен Ыном, спустившимся с трапа своего самолета.

Кортеж Ким Чен Ына уже покинул аэропорт.

Что касается Трампа, то его самолет находится ещё на пути к Сингапуру. Накануне американский президент вылетел из Канады, где он принимал участие в саммите «Большой семерки». Самолет Трампа дозаправлялся на Кипре.

Напомним, сегодня в Сингапуре должны пройти переговоры Трампа с Ким Чен Ыном.