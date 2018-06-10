Циндао, Китай, 10 июня, 2018, 11:41 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что во время телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко о затронул ситуацию с руководителем информационного агентства РИА Новости Украины Кириллом Вышинским, который был захвачен украинскими правохранителями. Об этом Путин сообщил сегодня, 10 июня, на пресс-конференции по итогам заседания совета лидеров стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества.

Константин Маковский. Трудные переговоры. 1883

По словам Путина, во время телефонного разговора с Порошенко, были затронуты вопросы, «связанные с выдачей людей, которые удерживаются с обеих сторон».

«Обсуждали уже по моей инициативе и судьбу российского журналиста. Говорить о том, как этот вопрос решится, пока преждевременно, я бы воздержался, прежде всего для того, чтобы ничего здесь не нарушить и ничему не помешать», — рассказал Путин.

Напомним, Вышинский был захвачен украинскими силовиками, а затем арестован по обвинению в государственной измене. При этом обвинение базируется исключительно на честной и беспристрастной журналистской работе Вышинского.