Ереван, 10 июня, 2018, 11:34 — ИА Регнум. Третью ежегодную премию «Аврора» в размере $1,1 млн получил адвокат Чжо Ла Аун, отмеченный за свою преданность делу борьбы за права рохинджа в Мьянме, в том числе их права на образование. Вручение премии состоялось 10 июня.

Auroraprize.com Чжо Ла Аун

Международная гуманитарная инициатива «Аврора стремится дать современным героям возможность и дальше помогать остро нуждающимся в гуманитарной помощи людям по всему миру. Инициатива рассчитана на восемь лет (с 2015 по 2023 год, в память о Геноциде армян 1915−1923 годов). Она поддерживает и продвигает глобальные проекты, создатели которых с риском для себя спасают самых уязвимых членов общества. «Аврора» — филантропический проект Вартана Грегоряна, Нубара Афеяна и Рубена Варданяна.

Reuters Ребенок рохинджа. 17 августа 2017 года.

За свою деятельность активист неоднократно подвергался преследованиям и притеснениям. На прошедшей в Армении церемонии Чжо Ла Ауну вручили премию «Аврора» — 2018, присуждаемую Гуманитарной инициативой «Аврора» от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям. В этом году на премию было получено 750 заявок из 115 стран, говорится в сообщении организации.

Вартан Грегорян поздравил Чжо Ла Ауна, отметив:

Мы помним ужасы и насилие, с которым столкнулись депортированные во время Геноцида армянские беженцы, особенно женщины и дети, и потому для нас большая ответственность — поддержать миссию господина Ауна. Мы надеемся, что благодаря его деятельности в Мьянме, а когда-нибудь и во всем мире, будут приняты законы, защищающие самых уязвимых. Чжо Ла Аун делает выдающуюся работу с огромным риском для собственной жизни, доказывая, что даже один человек может оказать значительное влияние на ситуацию и помочь людям изменить свою жизнь к лучшему».

Reuters Сотрудник полиции Мьянмы осматривает сожженный дом в городе Маундо, Мьянма. 30 августа 2017 года

Аун намерен разделить награду между тремя международными организациями, которые оказывают беженцам в Мьянме медицинскую помощь и поддержку: «Врачи без границ», Малазийское общество оказания медицинской помощи, Международная католическая комиссия по миграции (США/Швейцария).

Уже несколько десятилетий Чжо Ла Аун работает не покладая рук, используя свое знание законов для защиты прав лишенных гражданства рохинджа. Его стремление добиться справедливости для сотен тысяч беженцев-мусульман, которые подвергаются гонениям со стороны правительства Мьянмы, и для детей, оставшихся без доступа к образованию, с каждым годом становится лишь сильнее. За свою деятельность Чжо Ла Аун провел в заключении в общей сложности 12 лет.

Reuters Беженцы-рохинджа на границе с Бангладеш. 4 сентября 2017 года.

Ставший лауреатом премии «Аврора» — 2018 Чжо Ла Аун заявил:

На мой народ наложены жестокие ограничения. Мои люди утратили мужество и веру в себя, они лишились доступа к образованию и, как следствие, стали очень бедны. У меня разрывается сердце, когда я вижу, как мой народ подвергается подобной дискриминации. Поддержка премии «Аврора» позволяет мусульманам, пострадавшим от нарушений прав человека, добиться признания, и это очень важно. Постепенно о страданиях рохинджа узнают все больше людей по всему миру».

Член отборочной комиссии премии «Аврора» и бывший верховный комиссар ООН по правам человека Мэри Робинсон отметила:

Деятельность Чжо Ла Ауна воплощает в себе дух премии «Аврора». Его пример доказывает, что даже один человек может внести огромный вклад в борьбу с несправедливостью, которая часто кажется непреодолимой, и вдохновляет всех нас задуматься о том, как один смелый шаг в сторону поддержки самых уязвимых членов общества способен оказать неоценимое воздействие на ситуацию».

Международные гуманитарные деятели и члены отборочной комиссии премии «Аврора», в том числе лауреат Нобелевской премии мира Ширин Эбади, экс-президент Ирландии Мэри Робинсон, бывший министр иностранных дел Австралии и почетный президент Международной кризисной группы Гарет Эванс, бывший президент Мексики Эрнесто Седильо, директор Института глобальных инноваций в здравоохранении при Имперском колледже Лондона лорд Ара Дарзи, основатель «Врачей без границ» Бернар Кушнер и бывший постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр приехали в Армению, чтобы воздать должное лауреату премии «Аврора» — 2018.

Reuters Митинг в Грозном в поддержку рохинджа собрал более 1,1 млн жителей Чечни

Чжо Ла Ауна также поздравил доктор Том Катена, ставший лауреатом премии «Аврора» в 2017 году благодаря своим исключительным достижениям. Доктор Катена оказывает медицинскую помощь более чем 750 000 жителей опустошенной войной территории Нубийских гор в Судане.

Премия «Аврора» озарила своим светом жизнь народа Нубийских гор и придала нашему сообществу сил, что по большому счету позволило людям выжить. Я горжусь тем, что ряды лауреатов премии «Аврора» пополнились таким самоотверженным героем как Чжо Ла Аун. Я поздравляю его с получением этой награды и аплодирую его неустанным усилиям в борьбе за столь благородное дело», — отметил Катена.

Рохинджа— этническая группа, проживающая в штате Ракхайн в Мьянме и считающая себя коренным населением штата. Правительство Мьянмы отказывает им в гражданстве, называя нелегальными иммигрантами из Бангладеш. По вероисповеданию рохинджа — мусульмане. Оценочная численность в Мьянме по состоянию на 2012 год — 800 тысяч человек. По данным ООН, они являются одним из самых преследуемых национальных меньшинств в мире. Многие рохинджа живут в лагерях беженцев в соседнем Бангладеш, а также в расположенных вдоль тайско-мьянманской границы районах.