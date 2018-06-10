Циндао, Китай, 10 июня, 2018, 10:39 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал предложение президент США Дональда Трампа вернуть Россию в «Большую семерку». Соответствующее заявление он сделал сегодня, 10 июня, на пресс-конференции по итогам переговоров лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Что касается возврата России в «восьмёрку», мы из неё не выходили. Коллеги в своё время отказались приезжать в Россию по известным соображениям. Пожалуйста, мы будем рады всех там видеть — у нас, в Москве», — сказал Путин.

Также российский лидер отметил, что по данным Международного валютного фонда, совокупный внутренний валовой продукт страны — участницы Шанхайской организации сотрудничества по паритету покупательной способности превышает совокупный ВВП стран «Большой семерки».

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна вернуться в «Большую семерку», так, чтобы этот неформальный клуб ведущих держав снова стал «Большой восьмеркой». На словах идею Трампа поддержал премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 году саммит «Большой восьмерки» должен был проходить в России, однако после того, как Крым вернулся в состав РФ, а на Украине началась гражданская война, лидеры США, Германии, Франции, Великобритании, Италии, Канады и Японии отказались приезжать на саммит, и клуб снова стал «Большой семеркой».