Калининград, 10 июня, 2018, 10:32 — ИА Регнум. В Калининградской области прошли масштабные морские учение по противовоздушной обороне. Как сообщили сегодня, 10 июня, корреспонденту ИА REGNUM в штабе Балтийского флота, в маневрах приняли участие более 10 надводных кораблей — корветы, малые ракетные корабли и катера, а также малые противолодочные корабли и тральщики.

Mil.ru Су-27 на взлете

«По замыслу учения, средствами радионаблюдения был выявлен подлёт авиации условного противника к пункту базирования», — сообщили легенду маневров в штабе.

Налет вражеской авиации имитировали фронтовые бомбардировщики Су-24 и истребители Су-27 морской авиации Балтийского флота. После классификации воздушных целей они были условно уничтожены из корабельных зенитных ракетно-артиллерийских комплексов, а также из артиллерийских установок АК-630 и А-190.

В штабе отметили, что накануне Су-27 провели воздушные бои в небе над Балтийским морем. В частности, летчики-истребители провели выход в атаку с выполнением маневра уклонения от ракет класса «воздух-воздух», выпущенных условным противником.