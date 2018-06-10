Ростов-на-Дону, 10 июня, 2018, 09:59 — ИА Регнум. В Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси и легкового автомобиля. Об этом сегодня, 10 июня, сообщают местные СМИ со ссылкой на единую дежурную диспетчерскую службу.

Разбитый автомобиль

ДТП произошло на автодороге в Родионово-Несветайском районе Ростовской области. В результате столкновения маршрутного такси и легкового автомобиля погибли три человека. Ещё пять человек получили ранения.

На месте происшествия работают правоохранительные органы.