Циндао, Китай, 10 июня, 2018, 09:34 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Москва всячески приветствует предстоящий саммит США — КНДР. Такое заявление Путин сделал сегодня, 10 июня, на расширенном заседании саммит Шанхайской организации сотрудничества, который проходит в китайском городе Циндао.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Ким Чен Ын

Путин подчеркнул, что проблема Корейского полуострова оказывает существенное влияние на безопасность в пространстве ШОС.

«Позитивно оцениваем настрой Пхеньяна, Сеула и Вашингтона на комплексное разрешение кризиса через диалог и переговоры в русле предложенной Россией и Китаем «дорожной карты» урегулирования», — сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что страны — участницы ШОС должны продолжать содействие нормализации обстановки на Корейском полуострове.

«Россия приветствует предстоящий саммит США и Северной Кореи и отмечает большой вклад КНР в разрешение кризиса на Корейском полуострове», — сказал Путин.

Напомним, что в самые тяжелы дни эскалации вокруг Корейского полуострова в начале 2018 года Россия и Китай предложили «дорожную карту» по урегулированию конфликта. Предложение, в частности, содержит одновременный отказ США и Южной Кореи от агрессивных военных учений на границе КНДР, и отказ Северной Кореи от ядерных и баллистических испытаний.