Пекин, 10 июня, 2018, 08:53 — ИА Регнум. Россия и Иран должны наладить серьёзный диалог после незаконного выхода Вашингтона из ядерного соглашения с Тегераном, заявил президент Ирана Хасан Рухани в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владмир Путин и Хасан Рухани на саммите ШОС

«Что касается ядерных соглашений, должен сказать, что Россия сыграла очень важную и конструктивную роль в их исполнении. Думаю, что касается незаконного выхода США из этих соглашений, тут требуется более серьёзный и более важный диалог между нашими двумя странами», — сказал Рухани.

Также иранский лидер отметил, что российско-иранское сотрудничество в борьбе с терроризмом и радикальными исламистскими группировками в Сирии «оказалось достаточно успешным».

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин в ходе выступления на расширенном заседании саммита ШОС позитивно оценил стремление Пхеньяна, Сеула и Вашингтона достичь мирного урегулирования ситуации на Корейском полуострове.

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