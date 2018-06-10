Циндао, Китай, 10 июня, 2018, 08:48 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что решение властей США выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе может серьезно дестабилизировать обстановку в мире. такие заявление российский лидер сделал сегодня, 10 июня, выступая на расширенном заседании саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Иван Шилов ИА REGNUM Неугомонный

«Безусловно, наши страны не может не беспокоить то, что сейчас происходит вокруг иранской ядерной программы. Выход США из всеобъемлющего плана действий способен дестабилизировать обстановку», — сказал Путин.

Он также подчеркнул, что Россия выступает за последовательное и неукоснительное выполнение СВПД всеми государствами, которые приняли этот план.

Путин подчеркнул, что Москва будет следовать все ранее взятым на себя обязательствам в рамках СВПД.

Напомним, 8 мая власти США заявили, что они выходят и СВПД и возобновляют свои санкции против Ирана. Более того, США пригрозили санкциями любым компаниям, которые вышли на иранский рынок после заключения СВПД и снятия с Ирана международных санкций.