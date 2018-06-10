Киев, 10 июня, 2018, 08:40 — ИА Регнум. Известный российский актер театра и кино, заслуженный артист России Гоша Куценко был внесён в базу данных украинского сайта «Миротворец» в связи с «попыткой проникновения» в Крым. Об этом сообщает 9 июня онлайн-издание «Страна.ua».

Цитата из т/с «Мастер и Маргарита». реж Владимир Бортко. 2005. Россия Горе-то какое! Что же это делается-то!

По сведениям, опубликованным на сайте «Миротворец», пишет издание, Куценко «в составе группы иностранных граждан» пытался проникнуть в «аннексированный» Россией Крым. Также артиста обвиняют в «пропаганде легализации аннексии» полуострова.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня экс-солистку группы «Тату» Елену Катину также внесли в «черный список» украинского экстремистского сайта «Миротворец» после ее концертов в Донецке и Луганске. Украинские радикалы из «Миротворца» считают, что певица является «пропагандисткой».

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