Екатеринбург, 10 июня, 2018, 08:37 — ИА Регнум. В Свердловской области урожайность сельскохозяйственных культур может упасть на 20%. Такого варианта не исключают специалисты Уральского гидрометцентра.

Жан-Франсуа Милле. Анжелюс. 1857—1859

По информации ведомства, снег с полей Свердловской области сошёл, в основном, 15−20 апреля. При этом вплоть до 10 мая температура воздуха была ниже средних показателей. Оттаивание и подсыхание почвы сдерживалось частыми осадками, в том числе и обильными снегопадами.

В итоге яровой сев задержался примерно на две недели. Но и когда он начался, погода была отнюдь не майской. Частые заморозки, снегопады и дожди мешали севу.

Из опыта предыдущих лет, отмечают метеорологи, можно предположить, что аграрии недополучат 10−20% ярового хлеба. Каким же будет урожай в действительности. станет известно уже осенью. Многое зависит и от погоды в летний период, а она продолжает не радовать. В начале июня на Урале отмечались снегопады.