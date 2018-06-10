Сеул, 10 июня, 2018, 08:35 — ИА Регнум. Правительственный самолет Корейской Народно-Демократической Республики, который обычно использует лидер этой страны Ким Чен Ын, вылетели из Пхеньяна и взял курс на Сингапур. Об этом сегодня, 10 июня, сообщает южнокорейское агентство Рёнхап.

(сс) davidmak83 Табло

По данным агентства, самолет Ил-62 северокорейских авиалиний Air Koryo находится в воздушном пространстве Китая между городом Ухань и округом Юэян. Самолет держит курс на Сингапур.

Никаких официальных сообщений на этот счет власти КНДР не делали.

Напомним, сегодня в Сингапуре должен состоятся «исторический» саммит США — КНДР на высшем уровне. Предполагается, что Ким Чен Ын и Дональд Трамп проведет комплексные всесторонние переговоры по проблемам Корейского полуострова, в том числе его денуклеаризации.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Трамп в начале саммита намерен провести короткую встречу один на один с Ким Чен Ыном. Сам президент США уже заявил, что он «в первую же минуту» намерен узнать, серьезно ли настроен Ким Чен Ын насчет денуклеаризации и «произойдёт ли что-то позитивное».