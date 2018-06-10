Циндао, Китай, 10 июня, 2018, 08:25 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на расширенном заседании саммита Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) позитивно оценил стремление КНДР, Южной Кореи и США достичь мирного урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Об этом сообщает 10 июня пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин на саммите ШОС

«Позитивно оцениваем настрой Пхеньяна, Сеула и Вашингтона на комплексное разрешение кризиса через диалог и переговоры в русле предложенной Россией и Китаем дорожной карты урегулирования», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также российский лидер подчеркнул, что Россия приветствует предстоящий саммит между президентом США Дональдом Трампом и председателем Трудовой партии Кореи Ким Чен Ыном и отметил «большой вклад КНР в разрешение кризиса на Корейском полуострове».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня в Сингапур вылетел китайский самолёт, использующийся для перелётов высокопоставленных лиц и недавно приземлившийся в столице Северной Кореи.

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