Оттава, 10 июня, 2018, 07:55 — ИА Регнум. Большинство лидеров «Большой семерки» призвали Российскую Федерацию «прекратить дестабилизирующее поведение» и пригрозили новыми санкциями. Об этом сказано в итоговом коммюнике саммита «Большой семерки», завершившегося накануне, 9 июня, в Канаде. США итоговое коммюнике подписывать не стали.

Цитата из м/ф «Маугли». реж Роман Давыдов. 1973. СССР Стая

«Мы призываем Россию прекратить своё дестабилизирующее поведение, подрывание демократических систем и поддержку сирийского режима», — сказано в коммюнике саммита G7.

Главы Германии, Франции, Великобритании, Италии, Японии и Канады заявили о своей готовности «принять дополнительные ограничительные меры» против России. Кроме того, «Большая семерка» поддержала власти Великобритании в том, что за инцидентом в английском городе Солсбери, стоит Россия.

При этом лидеры G7 договорились продолжить всяческие взаимодействия с Россией в решении региональных кризисов и глобальных вызовов. При условии, что такое взаимодействие в интересах стран G7.

Примечательно, что президент США Дональд Трамп отказался подписывать итоговое коммюнике саммита G7.