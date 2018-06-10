Екатеринбург, 10 июня, 2018, 07:54 — ИА Регнум. ЮАР может поддержать заявку России на ЭКСПО-2025. Председатель Национальной ассамблеи страны Балека Мбете не видит причин для отказа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Екатеринбурга.

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Напомним, выставка запланирована в период со 2 мая по 2 ноября 2025 года. Решение о том, где её проводить, будет принято в ноябре 2018-го на 164-й Генеральной ассамблее Международного бюро выставок. Конкурентами России являются Азербайджан, который предложил для проведения выставки свою столицу — город Баку, а также Япония, заявку от которой подал город Осака.

Российскую заявку ранее поддержали представители Мексики, Монголии, Эквадора и некоторых других стран.

Всемирная универсальная выставка проводится каждые пять лет. В 2015 году её принимал Милан (Италия). А в 2020-м местом её проведения станет Дубай (ОАЭ).

Напомним, на выставку 2020 года Екатеринбург также был заявлен. В ноябре 2013 года столица Среднего Урала вместе с Дубаем вышла во второй тур по итогам голосования Генеральной ассамблеи МБВ, но в итоге победу одержал Дубай.

В 2017 году Екатеринбург снова был заявлен, уже на приём ЭКСПО-2025. 13 июня заявка будет представлена в Париже на 163-й Генеральной ассамблее МБВ. Участие в церемонии примут вице-премьер Антон Силуанов и глава Среднего Урала Евгений Куйвашев.