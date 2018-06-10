Вашингтон, 10 июня, 2018, 07:52 — ИА Регнум. Американский студент-программист Мэтт Мосс разработал приложение, позволяющее управлять смартфоном iPhone и другими устройствами компании Apple при помощи движения глаз. Демонстрационный ролик он опубликовал в своем Twitter.

(сс) andri333 IPhone

«Управляйте вашим iPhone при помощи взгляда. Просто посмотрите на кнопку, чтобы выбрать её и моргните, чтобы нажать её», — написал программист.

По словам Мосса, его разработка в будущем сможет помочь работать с гаджетами людям с ограниченными возможностями. Работа приложения стала возможной после обновления мобильной операционной системы устройств Apple до версии iOS 12, в которую был включён пакет для работы с дополненной реальностью ARKit.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня вице-президент компании Apple по разработке программного обеспечения Крейг Федериги на конференции Worldwide Developers Conference 2018 (WWDC) представил новую версию операционной системы iOS 12. В новой версии разработчики пообещали «удвоить производительность», в том числе и на старых телефонах.

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