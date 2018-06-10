Санкт-Петербург, 10 июня, 2018, 07:31 — ИА Регнум. Пожарные справились с возгоранием на крыше торгового центра «Меньшиков холл» в городе Ломоносов. Об этом сообщила пресс-служба ГУМЧС России по Санкт-Петербургу.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пожарный извещатель

В ведомстве отметили, что пожар на площади около 800 кв. м, для тушения которого привлекались 114 сотрудников МЧС и 24 единицы спецтехники, был ликвидирован 9 июня в восьмом часу вечера. Ранее сообщалось, что здание торгового центра самостоятельно покинули 50 человек. Пострадавших в результате ЧП нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня на первом этаже оптово-розничного торгового центра «Порт» в Казани вспыхнул пожар. С огнём сотрудники пожарной охраны боролись около восьми часов, были эвакуированы 20 человек персонала, службы охраны и посетителей, никто из них не пострадал.

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