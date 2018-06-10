Оттава, 10 июня, 2018, 07:28 — ИА Регнум. Канцелярия премьер-министра Канады Джастина Трюдо отрицает обвинения президента США Дональда Трампа в «непорядочных» высказываниях главы канадского правительства, которые тот якобы сделал по итогам завершившегося в Ла Мальбе саммита «Большой семерки». Соответствующее заявление сделал накануне, 9 июня, пресс-секретарь премьер-министра Канады Кэмерон Ахмад.

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«Мы сфокусированы на всем, чего мы добились на саммите G7. Премьер-министр не говорил ничего того, что им не было сказано ранее — ни публично, ни в личных беседах с президентом (Трампом — ИА REGNUM )», — сказал Ахмад.

Напомним, ранее Трамп написал на своей странице в сети микроблогов Twitter что США не будут подписывать итоговое коммюнике саммита «Большой семерки». Такое решение Трамп принял основываясь «на ложных заявлениях Джастина на его пресс-конференции».

Президент США посетовал, что Трюдо был с ним «кротким и мягким», однако после того, как Трамп вылетел в Сингапур на встречу с Ким Чен Ыном, канадский премьер заявил, что «американские пошлины были оскорбительными», и он «не позволит помыкать собой». Трамп посчитал такие высказывания Трюдо «непорядочными».