Кабул, 10 июня, 2018, 06:06 — ИА Регнум. Как минимум 20 сотрудников правоохранительных органов Афганистана погибли в результате атаки исламских террористов в провинции Кундуз, передает афганский телеканал «1TV».

U.S. Air Force Полицейский

Нападение осуществили террористы группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), произошло 8 июня в уезде Калайи-Зал. В результате восемь исламистов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 июня в уезде Шинданд (Афганистан) от рук талибов («Талибан» — организация, деятельность которой запрещена в РФ) погибли 17 афганских солдат.