Москва, 10 июня, 2018, 05:55 — ИА Регнум. Ранее не особо опасный вирус BabaYaga получил новую функциональность и теперь может принести много вреда владельцам сайтов на WordPress, сообщает ThreatPost.

Цитата из м/ф «Ивашка из Дворца пионеров». реж Геннадий Сокольский. 1981. СССР Ууууу!

Разработчики зловреда добавили возможность удалять конкурентов и обновлять CMS-систему, чтобы не нарушать работу сайта и не вызывать подозрений. Сообщается, что несмотря на то, что основная функциональность зловреда ориентирована на сайты на базе WordPress, вирус может также заражать сайты, использующие Joomla или Drupal.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, британцу, обезвредившему вирус WannaCry в 2017 году, выдвинули обвинение в даче ложных показаний.