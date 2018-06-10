Сеул, 10 июня, 2018, 05:14 — ИА Регнум. Китайский самолет, использующийся для перевоза высокопоставленных лиц и недавно приземлившийся в КНДР, вылетел в Сингапур, сообщает агентство Рёнхап на основе данных по отслеживанию авиарейсов.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Сообщается, что неизвестно, кто конкретно сел в самолет в Северной Корее, однако издание предполагает, что это мог быть Ким Чен Ын, который вылетел в Сингапур для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп вылетел в Сингапур и с нетерпением ждет встречи с лидером КНДР.