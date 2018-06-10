Челябинск, 10 июня, 2018, 04:58 — ИА Регнум. Расфасованная по бутылкам ртуть найдена в лесу на Южном Урале, сообщает пресс-центр Поисково-спасательной службы Челябинской области.

(сс) Wilco Oelen Ртуть в колбе

Токсичный металл найден в лесном массиве деревни Малышево.

«Очевидцами было обнаружено четыре пластиковых бутылки предположительно с ртутью, — сообщили в пресс-службе. — Прибыв на указанное место, областные спасатели собрали все в емкость и транспортировали в место хранения для дальнейшей утилизации».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Росприроднадзора, челябинское предприятие «Мечел» допустило сброс ртути в сточные воды. Допустимое содержание ртути превышено в 29 раз.

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