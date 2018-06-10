Дублин, 10 июня, 2018, 04:46 — ИА Регнум. Одиночество плохо сказывается на сердце и может привести к преждевременной смерти, заявила Анна Винггаард из университета Копенгагена на конференции EuroHeartCare 2018 в Дублине.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Один в темноте

Ученые проверили 13 463 пациента с ишемической болезнью сердца, аритмией, сердечными приступами на предмет слабых социальных коммуникаций. В итоге ученые пришли к выводу, что одиночество стимулирует болезни сердца и снижает качество жизни людей, одинаково для мужчин и женщин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ученые из Сиднейского университета пришли к выводу, что быстрая ходьба снижает риск преждевременной смерти.