Челябинск, 10 июня, 2018, 04:43 — ИА Регнум. Отмечаемый в стране с 1992 года День России в Челябинске отпразднуют «СамоварФестом», передает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Суриков. Самовар. 1876

Праздник челябинцы отметят 12 июня в хаски-центре «Аквилон», где гости мероприятия соберутся, чтобы выпить по чашке чая вокруг большого русского самовара.

В программе праздника — фотосессия в костюмах, хороводы и коллективное исполнение народных песен. На мероприятии будут игры для детей. Перед гостями праздника выступит ансамбль «Саргазиночка».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным «Левада-центра», только 49% граждан в курсе, что отмечается 12 июня в России. Отмечают этот праздник 34% российских жителей.