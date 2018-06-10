Вашингтон, 10 июня, 2018, 03:45 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп направляется в Сингапур для встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном и ожидает восхитительного результата переговоров. Об этом рассказал американский президент в своем Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын и Дональд Трамп

«Это будет очень волнующее событие, и я уверен, что Ким Чен Ын постарается достичь того, чего никто не делал раньше: принести мир и бурное процветание в свою страну», — поделился Трамп своими ожиданиями от встречи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп заявил, что любое соглашение с лидером КНДР это вклад в «миссию мира».