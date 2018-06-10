Вашингтон, 10 июня, 2018, 03:21 — ИА Регнум. США не поддерживают итоговое коммюнике саммита «большой семерки» из-за «лживых заявлений» премьер-министра Канады, заявил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трампарарамп. Трамп

«Из-за лживых заявлений Джастина [Трюдо — прим. ИА REGNUM ] на пресс-конференции и по факту канадских огромных пошлин против американских фермеров, рабочих и компаний, я дал указания нашим представителям не поддерживать коммюнике. Тем более мы будем вводить пошлины на автомобили, наводняющие американский рынок», — заявил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп призвал вернуть Россию в состав G8.