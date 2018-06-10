Квебек, Канада, 10 июня, 2018, 03:16 — ИА Регнум. Руководство Канады не против плотного взаимодействия с американскими властями по торговым вопросам, заявил на итоговой пресс-конференции саммита G7 в Квебеке (Канада) канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

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«Готов плотно работать с [американским] президентом, чтобы быстро разрешить этот торговый спор, но я ясно дал понять, что всегда буду защищать канадских рабочих и канадские интересы», — заявил Трюдо.

Напомним, торгово-экономические проблемы Канады и США осложнились в свете последних действий американского президента Дональда Трампа, ограничившего импорт стали и алюминия.