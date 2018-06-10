Квебек, Канада, 10 июня, 2018, 03:05 — ИА Регнум. Лидеры стран-участников G7 описали условия отмены антироссийских санкций в итоговом коммюнике, сообщает RT.

Хуго Симберг. Хоровод. 1898

В документе говорится, что санкции сохранятся до тех пор, пока якобы Россия не начнет выполнять минские договоренности. Кроме того, лидеры G7 подчеркнули, что в случае необходимости они могут ввести новые санкции против России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила против возвращение России в «большую восьмерку» по причине отсутствия прогресса в мирном урегулировании на Украине.