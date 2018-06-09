Оттава, 10 июня, 2018, 02:59 — ИА Регнум. Одним из итогов саммита G7 в Квебеке (Канада) стало решение скоординировано защищаться от враждебных внешних сил, заявил журналистам канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

Василий Верещагин. Двери Тимура (стражники). 1872

«Мы взяли на себя обязательство предпринимать конкретные действия для защиты наших демократических систем от иностранных угроз и проводить скоординированные мероприятия по выявлению тех, кто будет наносить нам вред», — сказал Трюдо.

Напомним, 9 июня в Квебеке завершился саммит G7. Не без труда участникам встречи удалось прийти к единому мнению по ряду вопросов международных отношений.